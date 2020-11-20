Emet'te çöp konteynerleri yeşile büründü

Kütahya'nın Emet ilçesinde çöp konteynerleri suni çim kaplı demir profillerle yeşillendirildi.

Emet Belediyesi tarafından ilçe merkezinde bulunan çöp konteynerleri görüntü kirliğini gidermek amacıyla suni çim kaplı demir profiller ile kaplanıyor. Suni çim giydirilmiş demir profiller içerisine alınan çöp uygulaması ilçe merkezindeki konteynerlerine de uygulanmaya başlarken, görsellik açsından halkın beğenisini kazandı.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, '' Vatandaşlarımıza istenmeyen kokuları engelleyen ve görüntü olarak daha hoş görünen suni çim kaplı konteyner profilleri yaparak hizmete sunduk. Yapılan profil muhafazaları ile çöplerin dağılarak çevrede koku ve kirlilik yapmasını önleyeceğimiz gibi, yeşil görünümü ile cadde ve sokaklarımıza estetik kazandırmayı hedefliyoruz. İlk etapta 20 tane kendi atölyelerimizde yapılan suni çim kaplı profillerimizi ilçe merkezimize konuşlandırdık. Halkımızdan olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu çalışmalarımızı devam ettirerek daha fazla noktada, suni çim kaplamalı profillerimizi hizmete sunmayı planlıyoruz “dedi.