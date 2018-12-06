Hisarcık'ta 445 öğrencinin dişlerine flor vernik uygulaması

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 445 okul öncesi ve ilkokul öğrencisinin dişlerine flor vernik uygulaması yapıldığı bildirildi.

İlçe Devlet Hastanesi Ağız Diş Sağlığı Merkezi Diş Polikliniğince Sağlık Memuru Sadettin Gün, Ebe Gülcan Ergin, Menekşe Betül İnkaya ve Hanife Bastoğ tarafından okul öncesi ile 1, 2, 3 ve 4. Sınıflarda öğrenim gören 445 öğrencinin dişlerine flor vernik uygulaması yapıldı. Program kapsamında toplam 600 öğrenciye ağız, diş sağlığının önemi ve diş fırçalama teknikleri konusunda eğitim verildi. Daha sonra öğrencilere Sağlık Müdürlüğünden gönderilen diş fırçası, diş macunu ve çanta dağıtımı gerçekleştirildi. (MA-EFE)