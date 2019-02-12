Polislik mesleğini anlattılar

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde öğrencilere polislik mesleği ve birimleri anlatıldı.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Bürü ekipleri Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine polislik mesleğiyle ilgili bilgilendirme yaptılar.

Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda yapılan programda çocuk büro ekipleri 12. sınıf öğrencilerine polislik mesleğini Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde ki birimlerle ilgili geniş kapsamlı bilgi verdiler. Programa yoğun ilgi gösteren öğrenciler program sonunda çocuk büro ekiplerine sorular sordular. Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro ekipleri diğer okullarda da programların devam edeceğini öğrencilerle kaynaşıp onlara polislik mesleğini sevdirmek adına bu tür programlara ağırlık vereceklerini bildirdiler.

Programda ayrıca sinevizyon eşliğinde tanıtımlar ve bilgilendirmeler de yapıldı.

Öğrenciler ise program sonunda duygu ve düşüncelerini dile getirerek polislik mesleğinin çok farklı birimlerinin olduğunu bu bilgilendirmede öğrendiklerini ifade ettiler.