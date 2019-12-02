Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından talep üzerine ''Türk işaret dili'' kursu açıldığı bildirildi.

Vatandaşlardan gelen talep üzerine söz konusu kursu açtıklarını belirten Şaphane Halk Eğitim Müdürü Ali Dinçay, "Türk işaret dili kursunda kursiyerlere; işaret dili genel özellikleri, işaret ve beden dili ilişkisi, iletişim ve günlük konuşma dili, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma, işaret diliyle çevirmenlik konularında eğitim veriliyor. Usta öğretici Fatma Tuna'nın ögreticiliğini yaptığı kursun açılışında, vatandaşlarımızdan ve Meslek Yüksekokul öğrencilerinden gelen talepler etkili oldu" ifadelerini kulandı.