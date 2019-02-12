Başkan Çınar, Özalper mahalle sakinleriyle buluştu

Özalper Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı, AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt'umuz, ‘Gönül Belediyeciliği' hizmetlerimizle büyümesini sürdürecek.” dedi.

Özalper Mahalle sakinleriyle sohbet edip, talep ve isteklerini dinleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar, her zaman birlikte hareket ederek Yeşilyurt'u örnek bir ilçe hüviyetine ulaştırdıklarını belirterek “Mutlu ve huzurlu bir yaşam için ne yapmamız gerekiyorsa beş yıllık sürede yaptık” ifadelerine yer verdi.

Vatandaşlara teveccüh ve samimiyetlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Adayı Çınar, Özalper Mahallesinin gerek fiziki yatırımlar gerekse de sosyal sorumluluk projeleriyle büyük bir değişime uğradığını dile getirdi.

Yeşilyurt'un bütün mahallelerinde olduğu gibi Özalper Mahallesini de kalıcı ve nitelikli hizmetlere kavuşturduklarını hatırlatan Başkan Çınar, şunları söyledi:

"Yeşilyurt Belediyesi olarak geride kalan beş yıllık sürede kırsal ve merkez ayrımı yapmadan her mahalleye, sokağa ve caddeye hizmetlerimizin imzasını attık. Hiç bir mahallemiz hizmetten geri kalmadı ve değişime uğradı. Mahallemizde 102 metre imar yolu açtık, 13 bin 188 ton sıcak asfalt serdik, 213 metre konkasör malzeme serimi, 45 bin 819 metrekare kilit taşı, 360 metre bisiklet yolu, 790 metre tartan zemin, 2 bin 386 metrekare doğaltaş, 13 metreküp perde duvar, 112 metre tel örgü yaparken, 4 adet metruk binanın yıkımını yapıp, 2 bin 100 ton hafriyat kaldırdık. Mahalle muhtarımızın güzel şartlarda hizmet vermesine katkı sunmak adına bir adet Muhtar Evimiz tamamlayarak hizmete açarken, çocuklarımızın gönüllerince eğlenmeleri için bir sokağımızı trafiğe kapatarak Çocuk Sokağını faaliyete sunduk. Bölgemizin sosyal gelişimini daha iyi bir noktaya taşımak, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde dinlenmeleri, çocuklarımızın da keyifli vakit geçirmelerine destek olmak adına Sema Park ve Kafemizi burada hizmete sunduk. Üç adet trafo binamızı Yeşilyurt Konakları görünümüne kavuşturduk. Mahallemizdeki meydanı çevre düzenlemesi ve peyzaj yenilemesiyle güzel bir görüntüye ulaştırıp meydana portatif bir saat yerleştirdik. Sema kafemizin üst tarafında bulunan Mescidi Takva Camimizin içerisine çocuklarımıza özel olarak tasarlanan Kreşimizi hizmete açtık. Bu bölgemizde gerek mimari yapısı gerekse yeşil alanlarıyla farklı özellikleri bünyesinde barındıran 13 adet yeni parkımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Çevre sağlığının korunmasına yönelik hizmetlerimiz kapsamında mahallemizin belli bölgelerinde çöp konteynerlerinin yanı sıra iki adet Geri Dönüşüm Evi yerleştirdik. ‘Tut Elimden', ‘ Önce Vatan', Hayat Seninle Güzel', Gurbet Değil' ve ‘Bir Yastıkta' projelerimiz kapsamında vatandaşlarımızın en özel anlarında yanlarında olup, hediyelerini takdim ettik. Bu bölgemizde ikamet eden dört hemşerimize akülü araç hediye ettik, 88 vatandaşımıza ekmek yardımı devam etmekte olup, ‘Baştacı' projemiz kapsamında bir yaşlımızın ev ve kişisel bakımını yapmaktayız. Mahallemizdeki beş fırında ‘Emanet Ekmek' projemize dâhil olarak, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ekmek yardımı yapmaktayız. İnşallah 31 Mart'ta sizler bize yetki verirseniz bu hizmet atağı aynı hızla devam edecek ve hep birlikte el ele vererek ilçemizi ve mahallemizi kalkındıracağız."

Çağın gerektirdiği değişimi yakalamak adına 31 Mart seçimlerini önemli gördüklerini dile getiren Çınar, “Vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın hayatlarını daha da kolaylaştırmak için elimizden gelen ne varsa her daim yapmaya hazırız. Cumhurbaşkanımız, Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti sadece vaat veren, konuşan parti değildir. AK Parti sözünün arkasında duran, ne yapabilecekse onu söyleyen bir partidir. Ülkemize Belediyecilik hizmetleri AK Parti ile gelmiştir ve öylede devam edecektir. Unutmayalım ki, yaparsa yine AK Parti yapar. Bizler ‘'Önce Millet Önce Memleket diyoruz' diyerek sizlere gönülden ve kalpten hizmet ediyoruz. Yeşilyurt'u şaha kaldırmak için sizlerden yetki istiyoruz, gelin hep birlikte 31 Mart akşamı yeni bir destanın altına imza atalım ve ilçemizi daha fazla geliştirip, büyütelim” diye konuştu.