Çınar, kan kampanyasına destek istedi

Türk Kızılay'ı Malatya Şubesi ile Memur-Sen Malatya Temsilciliğinin ortaklaşa koordinasyonu neticesinde kurulan Kan Bağışı Merkezini ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sağlıklı tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

Kan bağışının insanlık görevi olduğunu söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Türk Kızılay'ı Genel Başkanı, Malatyalı hemşehrimiz Sayın Kerem Kınık'ın çağrısı üzerine Malatya'da farklı kurum, kuruluş ve meslek örgütlerinin işbirlikleri neticesinde kan bağış kampanyaları devam etmektedir. Türk Kızılay'ı yurt içi ve yurt dışındaki afet, deprem, sel veya salgın gibi toplumsal hayatı olumsuz etkileyen olaylarda yaptığı yardımlar ve desteklerle hepimizin göz bebeğidir. Türk Kızılay'ının her türlü faaliyetine sonuna kadar destek veriyoruz. Türk Kızılay ile birlikte ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize yönelik yardım faaliyetleri ve yemek dağıtımlarında sürekli birlikte çalışıyoruz. El ele verirsek aşamayacağımız hiçbir engel yoktur” ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay'ın kan stoklarının sürekli dolu olması adına bu tür etkinlikleri halkın desteklemesini istediklerine parmak basan Başkan Çınar, “Elazığ'da meydana gelip, Malatya'da da hissedilen deprem olayı ve ardından tüm dünyayı kasıp kavuran ve ülkemizde etkisini hissettiren pandemi salgınından dolayı kan stoklarında oluşan azalma neticesinde herkesin daha duyarlı olmasını ve kan vermesini istiyoruz. Kanımızda iyilik var, iyiliğin olduğu her yerde bizlerde sürekli olacağız, destek vereceğiz. İyilik hareketinin bir hilal gibi tüm dünyayı sarmasını ümit ederim. Şu anda hastanelerde kan ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bekleyen hastalarımız düşünüldüğünde bu bağışların ne kadar elzem olduğu ortaya çıkıyor. Kan bağışında bulunarak hayat kurtarmanın tam zamanıdır. Ülkemizin bütün kentlerinde olduğu gibi kentimizde de güzel hizmetlerin altına imza atan Türk Kızılay'ının değerli yöneticileri başta olmak üzere Kızılay gönüllülerine, kan bağışı kampanyalarına destek veren kamu, kurum ve meslek örgütü idarecilerine ve kan bağışında bulunarak bir hayatın kurtulmasına vesile olan duyarlı tüm hemşehrilerimize canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Kan stoklarında azalma var”

Vatandaşları sürekli bir ihtiyaç olan kan teminine destek vermek için bağışta bulunmaya çağıran Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu ise, “ Korona virüs salgınından sonra kan stoklarında azalma oldu. Genel Başkanımız Sayın Kerem Kınık'ın yaptığı çağrıya Malatya olarak çok güzel bir şekilde cevap verdik. Önder İmam Hatip Derneğinden sonra bugünde Memur-Sen ve diğer sendika temsilcileri ciddi manada destek verdiler” şeklinde konuştu.

“Hep birlikte hareket ederek kan stoklarında artış sağlayacağız”

Memur-Sen Genel Merkezinin 81 İl'de kan bağışı kampanyası başlattığını ifade eden Memur-Sen Malatya Temsilcisi Hüseyin Söylemez de, “ Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın kan stoklarında sıkıntı var açıklamasından sonra Genel Başkanımız tüm kentlerimizde kan bağışı kampanyasını başlattı. Bütün kentlerimiz birbirlerine meydan okuyarak bu hayır yarışını sürdürmektedir. Memur-Sen Malatya Temsilciliği olarak ta üyelerimizle birlikte bu yarışta en önde olabilmek adına mücadele ediyoruz. İnşallah hep birlikte hareket ederek kan stoklarında ciddi bir artışı sağlayacağız” diye konuştu.