Down Sendromlu bireyler için bir araya geldiler

Malatya'da yaşayan Down Sendromlu bireyler, her yıl geleneksel olarak düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldiler.

Malatya Down Sendromlular Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen kahvaltı etkinliği bu yılda yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Battalgazi Belediyesi Orduzu Galip Demirel Çınar Park Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen etkinliğe Malatya Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Malatya Valisi Aydın Baruş'un eşi Nagihan Baruş, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in eşi Yıldız Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın eşi Semra Çınar, Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ın eşi Kadriye Urhal, Malatya Down Sendromlular Derneği Spor Kulübü Başkanı Nursel Vardı, Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mercan Sarı, down sendromlu bireyler ve aileleri katıldı.

Etkinlikte ilk olarak söz alan Malatya Down Sendromlular Derneği Spor Kulübü Başkanı Nursel Vardı, bu yıl ikincisini gerçekleştirdikleri etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, “Herkes bugün bizim gönlümüzde yatan anne olarak burada olduğunu düşünüyoruz. Çocuklarımızla kahvaltımızı zevkle, samimi bir ortam içerisinde geçirmeyi diliyoruz. Hepinizi çok seviyoruz, çocuklarımızı sevmekten vazgeçmeyin. Down Sendromlular Derneği'nin tek amacı, çocuklarımızı hayata kazandırılması için eğitimlerinin desteklenmesi ve onların toplumda yerlerinin bulunmalarıdır. Normal bir birey gibi toplumda onların da gerçekten hak ve hukuklarının olduğunu hatırlayıp, bağrımıza sevgiyle basıp, hoşgörü ile onları kucaklayıp, gerçek yerlerini alıp mutlu bir yaşantı sunmaktır. Bugün bununla ilgili biz buradayız” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in eşi Yıldız Güder'de, “Bu programdan olmaktan onur ve gurur duydum. Çocuklarımızı seviyorum bir anne olarak. Teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Malatya Valisi Aydın Baruş'un eşi Nagihan Baruş'da, sevginin önemine dikkat çekerek, “Biz hep sevgi ile kalalım, hep sevgiyi verelim, öğretelim. Bu güzel yavrularımızdan bizlerin öğreneceği o kadar çok şey var ki, Allah'u teala ne takdir ediyorsa hayatta onu yaşıyoruz. Nursel hanım bunu bize güzelce ifade etti. Bizimde kendi hayat tecrübelerimiz var, yaşadıklarımız var, etrafımızda bir sürü aileler var. Allah hepsine sağlıklı bir ömür nasip etsin. Yarın başımıza ne geleceğini hiçbir şekilde bilmiyoruz. Ama sevgi her şeyin üstesinden geliyor. Birbirimize hep sevgiyi verelim, bu güzel yavrularımıza sevgiyle davranalım. Elimizden ne geliyorsa hep bir daha fazlasını planlayalım. En güzel şekilde nasıl yapabilirim? Bunu düşünelim” şeklinde konuştu.

Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ise, özel gereksinimli bireylere farklı bir bağının olduğunu belirterek, “Benim ayrı bir bağlılığım var. Engellilerle ilgili bir dernek vardı biliyorsunuz. O zaman 2006 yılı yaklaşık 10 yıl baktım ben bu derneğin hem kuruculuğunu, hem başkanlığını yapmışım. Ve şöyle söyleyeyim, hala benim gözümde onlar benim kendi çocuklarım gibi görüyorum. Çünkü hem çok sevimliler, hem topluma ciddi bir farkındalık katıyorlar. Bir üniversite rektörü olarak, kendi üniversitemde engelsiz üniversite olma çalışmalarını başlattık. Bu anlamda da inşallah hem eğitim anlamında, hem de sosyal faaliyet anlamında bizde üzerimize düşeni yapmak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

Malatya Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı'da, Down sendromlu çocukların yüreklerinin tertemiz olduğunu belirterek, “Down sendromlu çocuklarımıza baktığımız zaman, onların yüreklerinin ne kadar temiz, ne kadar saf, insanlık duygularının ne kadar yüksek derecede olduğunu örüyoruz. Asıl sendromu yaşayan bizleriz. Bizde eksilme sendromu var. O artı bir, onlara insanlık duygusunun en güzelini yaşatıyor. O yüzden onlar bizim başımızın tacı. Eksik olan biziz. Bizde eksilme sendromu var” diye konuştu.