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E. Yeni Malatyaspor'da Mircea Lucescu sürprizi

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Antalya’da devre arası kamp çalışmalarını sürdüren E.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Antalya'da devre arası kamp çalışmalarını sürdüren E.Yeni Malatyaspor'u ziyaret etti.


Mircea Lucescu, E.Yeni Malatyaspor Kulüp Müdürü Selçuk Günaydın, Sportif Direktör Ali Ravcı, Teknik Direktör Erol Bulut ve kulüp yardımcı antrenörleri tarafından karşılandı. E.Yeni Malatyaspor'un ligde ve kupada başarılı gidişatının memnuniyet verici olduğunu aktaran Rumen hoca, teknik heyet ve futbolcularımıza Süper Lig'de ve Türkiye Kupası karşılaşmalarında başarılar diledi. Yaklaşık 30 dakika süren ziyarette Türk futbolunun geleceğine dair fikir alışverişinde bulunuldu.

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