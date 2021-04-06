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Malatya'da hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Malatya-Kayseri karayolu üzerinde meydana gelen kazada, Akçadağ'dan Doğanşehir ilçesine seyir halinde olan R.K. idaresindeki 44 KS 576 plakalı hafriyat kamyonu, önünde seyreden bir tırın manevra yapması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.


İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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