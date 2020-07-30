Milletvekili Kahtalı'dan Kurban Bayramı mesajı

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Kurban Bayramı dolaysıyla yayımladığı mesajında, “Toplumsal birlikteliğin samimiyetle yaşandığı, ortak değerlerimizin hatırlandığı bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın huzurunu hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

Milletvekili Hakan Kahtalı, yayımladığı bayram mesajında bayramların, çocuklar için neşe kaynağı, yetişkinler için geçmişle geleceğin buluştuğu, yeni anıların oluşturulduğu değerli zamanlar olduğunu anımsattı.

Korona virüs salgını nedeniyle Kurban Bayramı'nın da salgın riski kurallarına uygun kutlanacağına vurgu yapan Milletvekili Kahtalı, “Bayramı sevdiklerimizle çok fazla bir araya gelemeden ancak aynı yoğun duygular içerisinde kutlayacağız. Sağlığımızın ve mutluluğumuzun yerinde olduğu bayramlarda bir arada olmak dileğiyle, Kurban Bayramımız kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.