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Rigas, Yeni Malatyaspor'un rakibi olmaya yakın

Evkur Yeni Malatyaspor’un rakibini belirleyecek UEFA Avrupa Ligi 1.

Evkur Yeni Malatyaspor'un rakibini belirleyecek UEFA Avrupa Ligi 1. Ön Eleme Turu ilk karşılaşmasında Rigas, deplasmanda Olimpija Ljubljana'yı 3-2 yenerek avantaj elde etti.


E.Y. Malatyaspor'un UEFA Avrupa 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibini belirleyecek 1. Ön Eleme Turu ilk karşılaşmasında Letonya temsilcisi Rigas, deplasmanda Slovenya takımı Olimpija Ljubljana'yı 3-2 yendi. Rigas, bu sonuçla ikinci maç öncesi turun kapısını aralarken, ortaya çıkan skor sürpriz olarak yorumlandı.


İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 18 Temmuz Perşembe günü saat 19.00'da Letonya'da oynanacak.


Turu atlayacak taraf Evkur Yeni Malatyaspor'un rakibi olacak. Sarı-kırmızılılar, ilk maçı 25 Temmuz Perşembe günü Malatya'da oynayacak.

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