Başkan Ergün, Başkan Çerçi'yi ağırladı

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Karşılıklı olarak birbirlerini tebrik eden Başkan Ergün ve Başkan Çerçi, birlik beraberlik mesajları verirken, yeni hizmet döneminde Manisa'ya en iyi hizmetleri kazandıracaklarını kaydetti.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri ardından Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkan Mehmet Çerçi'nin ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcıları Yılmaz Gençoğlu ve Mustafa Genç, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, AK Parti ve MHP grup meclis üyeleri de hazır bulundu. Ziyarette Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Başkan Cengiz Ergün'e çiçek takdim ederek hayırlı olsun dileklerini iletti, yeni hizmet döneminde başarılar diledi. Yapılan ziyaretten memnuniyetini ifade eden Başkan Ergün ise, birlik beraberlik mesajları vererek, yeni hizmet döneminde Manisa'ya yakışan en iyi hizmetleri kazandırmaya devam edeceklerini söyledi.