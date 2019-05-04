Dünyaca ünlü Sultaniye üzümleri ihracata hazırlanıyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzüm bağlarında ihracatlık üzüm hazırlıklarına başlandı. Şimdiden her bir salkımı 25-30 santimetre gelen üzüm bağlarında iyi tarım uygulamaları ve bakanlığın ilaçlama programı sayesinde hem verimin hem de kalitenin yüksek olması bekleniyor.

117 bin dekarlık alanda üzüm yetiştirildiğini ifade eden Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, bağcıların iyi tarım uygulamaları hakkında müdürlüğe gelerek teknik elemanlardan görüş aldığını belirterek, "Üzüm salkımları çiçek dönemine hazırlanmaya başladı. Bağlarımızda iyi tarım uygulamaları ve bakanlığımızın ilaçlama programı kapsamında ilaçlama yapılmaktadır. Sarıgöl'ün Sultaniye üzümlerinin yüzde 80'i yaş olarak başta Rusya olmak üzere Avrupa ve Arap ülkelerine ihraç edilmektedir. Bu nedenle üzümlerimiz itina ile kalıntısız ve yararlı aktif maddeler kalıntı yapmayacak tarım ilaçları kullanılmaktadır. Bağcılarımız Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzden teknik destek alarak, teknik elemanlarımızın gözetiminde kaliteli üzüm yetiştirmekteler" dedi.

"Her zaman destek alıyorum"

Sarıgöl'ün Emcelli Mahallesinde üzüm üreticisi Erdoğan Tosun, "Bağlarımızda üzüm salkımları uzamaya başladı. Salkımlar şimdiden çok güzel. Her bir salkım şimdiden 25-30 santimetre gelmekte. Tarım ilaçlaması yapmadan önce İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzden hangi ilaçları kullanacağımız konusunda bilgiler alarak ilaçlama yapmaktayım. Kalite elde etmek için bilinçli ve doğru ilaçlama yapılması gerek" diyerek her zaman teknik destek konusunda yardım aldığını belirtti.