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Manisa BBSK'dan yeni sezonun ilk transferi

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, ligin deneyimli skorer oyuncularından Marcus Anthony Hall ile anlaşarak ilk transferini gerçekleştirdi.


Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Basketbol Ligi 2020-2021 sezonu öncesinde transfer çalışmalarına başladı. Yeşil beyazlı takım, ligin tecrübeli oyuncularından ABD'li skorer guard Marcus Anthony Hall'u kadrosuna dahil etti. 1.85 uzunluğundaki oyuncu, Türkiye'de çeşitli takımlarda ter döktükten sonra son olarak Selçuklu Belediyespor formasını giydi. Hall, Türkiye'deki son sezonunda 34.33 dakika, 19 sayı, 5.26 asist ve 5.20 ribaund ortalamaları ile ligi tamamlamıştı.

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