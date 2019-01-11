Manisa'nın 17 ilçesinin çöp sorunu sona eriyor

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesinin tesisin kapasitesi yükseltmek amacıyla başlattığı çalışmalarda artık sona gelindi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunusemre ilçesine bağlı Uzunburun Mahallesinde 110 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen ve öncelikle Yunusemre, Şehzadeler, Saruhanlı, Turgutlu ve Ahmetli olmak üzere 5 ilçenin evsel atıklarını bertaraf eden Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi, il genelindeki çöp sorununu tarihe gömüyor. Bu kapsamda tesisin kapasitesi yükseltilerek 17 ilçenin evsel atıkları ve endüstriden kaynaklanan evsel nitelikli katı atıkları Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisinde bertaraf edilecek. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım, "Tüm ilçelerimizin vahşi depolama sorununu çözmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmalarda artık sona geldik. Bu kapsamda kapasite artırımı ile ilgili firma yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirdik. Kapasite artırımın ardından 17 ilçemizde evlerden toplanan evsel atıklarla, endüstriden kaynaklanan evsel nitelikli katı atıklar, ilçelerde kurulacak olan transfer istasyonlarından semi treyler ile Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi 'ne getirilerek, kontrollü şekilde bertaraf edilecek.” dedi.