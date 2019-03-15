MTSO üyeleri döviz kuru riskine karşı bilgilendirildi

Odanın mart ayı etkinlik programı kapsamında INFORCE GFG Finansal Çözümler, Eğitim ve Danışmanlık Genel Müdürü Dr. Gökhan Ugan tarafından, oda üyelerine yönelik 'Uygulamalı Kur Riski Yönetimi' semineri düzenlendi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezen Şenay, TOBB Manisa İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Mustafa Yücel ve Manisa iş dünyasının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen seminerde INFORCE GFG Finansal Çözümler, Eğitim ve Danışmanlık Genel Müdürü Dr. Gökhan Ugan, ‘Kim korkar hain kurdan' başlığında hazırladığı sunumuyla kur riskinin firmaları doğrudan veya dolaylı olarak nasıl etkilediği, geçmiş dönemlerde kur riskinden kaynaklanan olumsuz etkilerin nasıl bertaraf edilebildiği konularından detaylı bilgilendirmede bulundu. Toplantının son bölümünde ise INFORCE GFG Finansal Çözümler, Eğitim ve Danışmanlık Genel Müdürü Dr. Gökhan Ugan, katılımcılardan gelen soruları cevaplandırdı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezen Şenay, döviz kurlarında yaşanan iniş ve çıkışların iş dünyasını yakından etkilediğini belirterek, "Dövizde yaşanan hareketlilikte iş dünyası olarak etkileniyoruz. Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda da bu ay eğitim programımız içerisine bu konuyu dahil ettik ve konunun uzmanı olarak INFORCE GFG Finansal Çözümler, Eğitim ve Danışmanlık Genel Müdürü Dr. Gökhan Ugan bizlere kur riskinin firmalarımıza olan etkilerini ve bu etkiler karşısında ne gibi tedbirler alabileceğimiz konularında detaylı bilgilendirmede bulundu. Umarım seminerimiz katılımcılarımızın eksik yönlerini tamamlamaları açısından faydası olur. Ben şahsım ve odamız adına hocamıza sunumları için teşekkür ediyorum." dedi.