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Rögarda sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde rögara sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde rögara sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.


Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesi Şahkulubey Mahallesinde rögardan kedi sesinin geldiğini duyan mahalle sakinleri, hayvanı kendi imkanları ile olduğu yerden çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine haber verdiler. Kısa süre içinde bölgeye gelen Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Kızıltepe itfaiye ekipleri yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtararak doğal ortamına bıraktı.


Vatandaşlar, yavru kediyi kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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