AKİB'in ilk çeyrek ihracatı 3,2 milyar dolar

Türkiye'nin mart ayında yüzde 42,2'lik artışla elde ettiği 18,98 milyar dolarlık ihracatına yüzde 7,3 oranında destek verdiklerini kaydeden AKİB Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, “Dünya ekonomilerini derinden sarsan Covid-19 pandemisinin zorlu koşullara rağmen üretebilme ve tedarikçi gücünü artıran Birliğimiz, Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Bağımsız Devletler Topluluğu pazarlarında etkinliğini devam ettirip ülke ortalamasının üzerinde bir performans sergiledi. Bu ayda en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler listesinde yüzde 95 artış ve 92,7 milyon dolar değer ile Irak birinci, yüzde 122 artış ve 65,2 milyon dolar değer ile İtalya ikinci, yüzde 16 artış ve 63 milyon dolar ile Hollanda üçüncü sırada yer aldı” dedi.

AKİB'in mart ayındaki ihracat hacminde en yüksek artış sağladığı ülkeleri değerlendiren Başkan Huriye Yamanyılmaz, “Pazar çeşitliliğinde yoğunlaştığımız Afrika Kıtası'nın lider ülkelerinden Nijerya pazarında yüzde bin 96 oranında artış sağlayarak 55,8 milyon dolar değer ile rekor kırdık. Nijerya'yı yüzde 337 artış ve 29,6 milyon dolar değer ile Yunanistan ikinci sırada, yüzde 140 artış ve 35,7 milyon dolar değer ile Birleşik Krallık üçüncü sırada takip etti” diye konuştu.

“Sahra Altı Afrika pazarına giriş kapısı Nijerya”

AKİB'in mart ayında ihracatını 11 kata yakın artırdığı Nijerya'yı büyüteç altına alan Başkan Yamanyılmaz, şunları söyledi:

“Sahra Altı Afrika'nın en büyük ticari pazarı olan Nijerya'da son 5 yılda ihracatımız rekorlarla artıyor. Bu ülkede 2016 yılında 36 milyon dolar düzeyinde olan ihracatımız yıldan yıla katlanarak 2020 yılında 174,7 milyon dolara yükseldi. AKİB olarak kimya, demir çelik, hububat ve bakliyat, elektrik-elektronik, inşaat ve mobilya sektörlerinde varlık gösterdiğimiz Nijerya pazarında 2021'in ilk üç ayında ise yüzde 287 artışla 128,3 milyon dolar ihracat değerine ulaştık. Afrika'daki Türkiye'nin en büyük ticaret ortaklarından olan Nijerya, 47 milyar dolarlık ithalat hacmi, 15 ülkenin üye olduğu Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) lideri olması ve 200 milyona yaklaşan nüfusuyla kıtanın en önemli ülkeleri arasında yer alıyor. Nijerya'yı sadece kendi iç pazarı açısından değil aynı zamanda Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'na üye ülkelerin pazarlarına giriş için de çok önemsiyoruz.”

“En yüksek ihracat artışları tekstil, demir çelik ve mobilyada”

AKİB'in mart ayı ihracatını sektörlere göre ele alan Başkan Yamanyılmaz, 8 sektörün tamamında artış yakaladıklarını, en güçlü performansları tekstil, demir çelik ve mobilya sektörlerinin sergilediğini belirtti. Başkan Yamanyılmaz, “Mart ayında en fazla ihracatı yüzde 76 artış ve 352,4 milyon dolar değerle Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'miz gerçekleştirdi. Yüzde 21 artış ve 310 milyon dolar değer ile Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'miz ikinci, yüzde 35 artış ve 150 milyon dolar değer ile Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'miz üçüncü sırada yer aldı. Yine bu ayda Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'miz performansını yüzde 14 artırarak 113,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'miz yüzde 86 artışla 112 milyon dolarlık, Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'miz yüzde 67 artışla 105,6 milyon dolarlık, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'miz yüzde 38 artışla 30,6 milyon dolarlık, Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'miz yüzde 36 artışla 26,5 milyon dolarlık ihracata imza attılar” diye konuştu.

AKİB Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, 2021 yılının ilk çeyreğinde ise bölge ihracatının 3,24 milyar dolara ulaştığını sözlerine ekledi.