Gültak, mahalleleri ziyaret etti

Mahalli İdareler Seçimlerinde Cumhur İttifakının desteğiyle AK Parti'den Akdeniz Belediye Başkanlığına seçilen Muhammet Mustafa Gültak, mahallelere teşekkür ziyaretlerinde bulundu.

Gültak, hafta sonu gerçekleşen yoğun program kapsamında Şevket Sümer, Bekirde, Civanyaylağı, Camili, Yeşilova, Iğdır, Hebilli, Esenli, Akdam, Demirhisar, Kürkçü, Aşağı Burhan, Yukarı Burhan, Yanpar, Puğkaracadağ ve Parmakkurdu mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlar ve esnaflarla bir araya geldi.

Her gittiği mahallede yoğun bir kalabalık eşliğinde, sevinç ve coşkuyla karşılanan Gültak, gördüğü ilgi karşısında kimi zaman duygulandı. Gültak'a ziyaretlerinde, belediye meclis üyeleri, AK Parti ve MHP ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kolları üyeleri, birim müdürleri ve daire amirleri de eşlik etti. Her gittiği mahallede davul ve zurnalarla karşılanan Gültak için kurbanlar kesildi, dualar edildi.

“Bundan sonra Akdeniz'de barış, sevgi, huzur ve kardeşlik hâkim olacak”

Akdeniz özelinde yeni bir dönemin başladığının altını çizen Gültak, geçmişte ihmal edilen ilçenin makûs kaderinin bundan sonra değişeceğini söyledi. Seçim başarısı nedeniyle vatandaşlara teşekkür eden Gültak, belediyenin kapısının herkese açık olduğunu, dileyen her vatandaşın, randevu almadan istediği zaman kendisi ile görüşebileceğini ifade etti. Kurum personelini de belediyeye gelen vatandaşlara karşı güler yüzlü olmaları konusunda uyardığını ifade eden Gültak, "Halkımızın teveccühü ile Akdeniz'de gönül belediyeciliği kazanmıştır. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın; bundan sonra Akdeniz'de barış, sevgi, huzur ve kardeşlik hâkim olacak. Halkın içinden bir belediye başkanı olacağımızın sözünü verdik, bu sözümüzü de inşallah yerine getireceğiz. Herkese eşit mesafede olacağız ve eşit hizmet vereceğiz. Birlik, beraberlik olursa, fitne fesadı engellerseniz, inanır ve çalışırsanız Allah'da sizi zafere ulaştırır. İşte bizim zaferi elde etmemizin nedeni bu. Devamlı sizlerin yanında olacağız. Sizlerden aldığımız gücü Ankara'ya taşıyarak, Akdeniz'de çok güzel hizmet ve projeler başlatacağız” dedi.

“Akdeniz'i kapalı kapılar ardından değil, sahadan ve birlikte yöneteceğiz”

“Vatandaşımız bizim başımızın tacıdır. Yakaladığımız kardeşlik ve huzur ortamı, elde ettiğimiz sinerji ve motivasyon sayesinde Akdeniz'i beraber yöneteceğiz ve kalkındıracağız” diyen Gültak, şöyle devam etti; "Akdeniz'i kapalı kapılar ardından değil, sahadan ve birlikte yöneteceğiz. Belediye bizim değil, halkın belediyesidir. Akdeniz Belediyesi, ilçe sakinlerine hizmet vermek için vardır. Şundan emin olunuz ki, Akdeniz'de çok şey değişecek. Çünkü başkan olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik. Amacımız vatandaşlarımıza ve ilçemize büyük, nitelikli ve kapsamlı hizmetler vermek. Nitekim yakın zamanda seçilmiş belediye başkanları olarak Cumhurbaşkanımız ile bir araya geleceğiz. Bu buluşmada ben de Akdeniz'i anlatacağım, hayata katacağımız projelerimizi paylaşacağım. Akdeniz'i, gerçekten adına layık olacak şekilde, hak ettiği yere taşımak istiyoruz."

Gültak, ziyaretlerinde mahalle sakinlerinin dile getirdiği park, yeşil alan, yol, su ve elektrik gibi alt ve üstyapı hizmetlerine ilişkin bazı talepleri, sorun ve sıkıntıları da dinleyip bizzat not aldı ve dile getirilen konularla ilgili olarak kurum yetkilileriyle görüşeceğini belirtti.