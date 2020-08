Başkan Gürün Fethiye'de incelemelerde bulundu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca iki tesisi gezerek çalışmaları yerinde inceledi.

Alim Karaca; “İki belediye uyum içinde vatandaşlarımız için çalışıyoruz”

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca “100 Yaş evi, Sende Gel Down Kafe vaatlerimizde vardı. Eş güdümle çalışmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu bizim bütçemizden çıkacak bir hizmetti. Osman başkanım sağ olsun bütün masrafları üstlendi. Daha öncede 100 yaş evinde incelemelerde bulunduk. Sosyal sorumluluk projeleriyle ne kadar önemli işlerin yapıldığını görüyoruz. Büyükşehir belediyesi ile birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Geçenlerde Ovacık-Hisarönünde çok büyük alt yapı yatırımlarına başladık. Büyükşehrimizin arıtma ile ilgili ciddi yatırımları var. İki kardeş belediye olarak farkındalığımızı Fethiye halkına sunacağız.

Başkan Gürün; “Sende Gel Down Kafe, 100 Yaş evi güzel Fethiyemize çok yakışacak”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Fethiye ilçesinde şehrimizin en güzel kafesini hayata geçiriyoruz. Fethiye Belediye Başkanı'mız Alim Karaca'ya teşekkür ediyorum. Yaptığımız bir protokol ile burayı bize tahsis etti. Burada sosyal bir sorumluluğu yerine getireceğiz. Down Sendromlu olan hastalarımız için sosyalleşme imkanı sağlayacak. Bu özel çocuklar kendi kendilerine yetebiliyor, üretebiliyor ve kazanabiliyor. Down Sendromlu çocuklara sahip olan ailelerin en büyük sorunu benden sonra bu çocuk ne olur? Down kafe çocuklarımız aynı zamanda aileleri için. Burada çocuklarımız daha fazla insanla karşılaşacak, onlarla sohbet edecek ve dostluklar kuracak. Muğla'nın en güzel kafesi Fethiye'ye çok yakışacak” dedi.

Başkan Gürün, “100 yaş evini ilk önce Menteşe'de yaptık. 100 yaş evinde yeni arkadaşlıklar oluşuyor. Orada insanlarımız sosyal etkinliklere katılıyor. Tansiyonu, şekeri ölçülüyor. Her hangi bir sorun olduğunda belediyemizin hasta nakil araçları anında hastaneye götürüyor. Aynısını Fethiye'de hayata geçiriyoruz” dedi.