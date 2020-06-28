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Bodrum açıklarında makine arızası yapan tekne kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi Görecek Adası açıklarında makine arızası yapan 8,5 metre boyundaki tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Görecek Adası açıklarında makine arızası yapan 8,5 metre boyundaki tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Bodrum Görecek Adası önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan Maviş isimli 8.5 m boyundaki tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerince kontrol altına alındı. KEGM teknesine yedeklenen tekne Bodrum Marina'ya çekildi.

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