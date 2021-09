Her notanın bir fidan olması için sahneye çıktılar

Sosyal sorumluluk ve toplumsal farkındalık hedefiyle kurulan C-Majör İş'ten Sesler Korosu, bu kez de Bodrum'daki yangın mağdurları için bir araya geldi. Recai Çakır önderliğinde kurulan ve iş dünyasından pek çok ismin yer aldığı koro, Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Antik Tiyatro'da ‘Her Nota Bir Fidan' diyerek yanan ormanlar ve yangından mağdur olan vatandaşlara nefes oldu.

Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı'na (BOTAV) yapılan bağış karşılığı alınan davetiye ile katılım yapılan konsere ilgi büyüktü. İstanbul Devlet Operası sanatçısı ve koronun şefi Özlem Abacı, konser öncesi yaptığı konuşmada, "Biz çok heyecanlıyız. Çok kısa bir süre içinde hazırlandık. Böyle inanılmaz bir köprü kurduğumuz için çok mutluyuz. Herkes işinden, eşinden, ailesinden ayırdığı vakitlerde benimle çalışmaya geldiler. O insanlar Bodrum'u yeşertmek ve yaraları sarmak için Bodrum'a geldiler. Burada Bodrumlu arkadaşlarımızla birlikte gönül gönüle şarkılar söyleyeceğiz. Bu güzelim antik tiyatronun mistik havası içinde bir iyilik köprüsü kurmuş olacağız" dedi.

Sianji Grup Yönetim Kurulu ve C-Majör İş'ten Sesler Korosu Başkanı Recai Çakır ise konsere destek veren herkese teşekkür ederek, “Çok değerli sanatçı arkadaşlarımız var. Hiçbir ücret almadan buradalar. Ben o sanatçı dostlarımıza sizler adına, BOTAV adına, C-Majör ailesi adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Bodrum'da oldukça çok sayıda sanatçımız var"

Bodrum'da sanatçıların fazla olduğunu kaydeden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Ben öncelikle bu güzel koroyu bir araya toplayan ve her zaman kültür sanatın yanında olan Recai Çakır'a teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bu gecede bize destek veren sevgili Hakan Bilgin, sevgili hocamız Özlem Abacı ve değerli koro ekibinin hepsini kutluyoruz. Aynı zamanda bu güzel nağmeleri bizlere sunan sevgili şefimiz ve orkestrasını da kutluyorum. Biz kültüre, sanata saygıyı Mustafa Kemal Atatürk'ten öğrendik. Kültür ve sanata her zaman muhtacız. Sanat ve sanatçıyla şu zor günlerde, salgın ve yangın gibi afetlerin hemen ardından böylesine güzel bir konserde buluşmak bizleri umuda sevk ediyor. Bir arada olmak sanatın birleştirici ve iyileştirici gücü. Biz burada bir kum tanesiyiz. Asıl bu işi yapan, Allah vergisi yetenekleriyle müzisyenlerimiz, sevgili sanatçılarımızdır. Onları çok seviyoruz. Bodrum'da da oldukça çok sayıda sanatçımız var. İlçemiz son zamanlarda kültür ve sanatla inanılmaz iç içe. Şu anda her köşesinde bir faaliyet var. Gümüşlük'te klasik müzik festivalimiz devam ediyor. Bir taraftan kale konserlerimizi yapıyoruz, bir taraftan resim, heykel gibi sergiler açılıyor. Şu anda Bodrum'da inanılmaz bir sanat iklimi var. Biz belediye olarak bunları bir araya getirip daha görünür kılmakla mükellefiz ve bunu da yapıyoruz. Bodrum'un kurtuluşunun kültür ve sanattan geçtiğini biliyoruz. Son dönemde nüfus ne kadar artarsa artsın, yapısal sıkıntılarımızın ilacı dahi kültür ve sanata verdiğimiz değerdir. Bu yüzden ben böyle etkinlikleri çok fazla önemsiyorum" ifadelerini kullandı.

İş'ten Sesler Korosu‘nun yanı sıra sahne alan birbirinden değerli sanatçılar da seyircilere unutulmaz bir gece yaşattı. Hakan Bilgin'in sunduğu konserde Onur Akın, Nebil Özgentürk, Bekir Ünlüataer, Özlem Abacı, Asiye Palu, Ragıp Arda, Burcu Hancı, Bülent Özdemir sahne aldı. Gecede Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da yöresel bir türkü seslendirdi. Gecenin sonunda ise koro üyeleri ve vatandaşlar hep bir ağızdan marşlar söyleyerek akşamı noktaladılar.