MTO, Kırgız vatandaşları Marmaris'e davet etti

Mutlu Ayhan, Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kubanychbek Ömüraliev ile turizm fırsatlarını görüştü. Başkan Ayhan, Kırgız vatandaşları Marmaris'te tatile davet etti.

Büyükelçi Kubanychbek Ömüraliev'in gerçekleştirdiği ziyarette yapılan görüşmeye ev sahipliğini MTO Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan ve Yönetim Kurulu Üyesi Ece İncekara yaptı. Türkiye ve Kırgızistan arasında bulunan turizm ve ticari faaliyetler değerlendirildi. Görüşme sırasında özellikle Kırgızistan'dan Marmaris'e daha fazla turist gelmesi için yapılacak tanıtım çalışmaları gözden geçirildi. MTO Başkanı Ayhan, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin ekonomik anlamda da büyük fayda sağlayacağını söyledi. Başkan Ayhan; “Türkiye ve Kırgızistan uzun yıllardır ticari anlamda yakın ilişkiler yürütüyor. Büyükelçi Ömüraliev, Marmaris'e gelerek hem turizm destinasyonumuzu yerinde ziyaret etti hem de karşılıklı tanıtım çalışmaları yapılarak ikili ilişkilerin geliştirilmesinin çok yararlı olacağını söyledi. Ayrıca Kırgızistan'da bulunan yatırım olanaklarından da bahsederek dostane ilişkilerimizin ticarete daha çok yansımasının karşılıklı ekonomik ilişkilere katkı sağlayacağını belirtti. Umuyorum ki önümüzdeki dönemde Marmaris'te Kırgız vatandaşlarımızı Marmaris'te daha çok göreceğiz” şeklinde konuştu.