Yılbaşında çocuklara kitap ve oyuncak dağıtacaklar

Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde gönüllüler tarafından toplanan kitap ve oyuncaklar Yarım Han Kitap Kafe aracılığı ile yılbaşı öncesi çocuklara dağıtacak. 29 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek dağıtım etkinliği öncesi kafe çalışanları tarafından projeye destek için çağrı yapıldı.

Proje gönüllülerinden öğrenci Kemal Can Gürgen, kitap kafenin açılış sürecinden bahsettiği konuşmasında, "Kafemizin bütün odalarında kitaplarımız var. 10 Bine yakın kitabımız var. Kafemiz gençlerin gelip ders çalıştığı, resim ve müzikle uğraştığı bir yer haline geldi. 2020 Ocak ayı sonunda etkinliklerimiz de başlayacak" diye ifade etti.

Gönüllüler atarafından toplanan kitap ve oyuncakların 29 Aralık Pazar günü çocuklara dağıtılacağını söyleyen kafe çalışanı Naci Elma, "Bu sene yılbaşına kendi kafemizin bulunduğu Şeyh Mahallesinde çocuklara kitap ve oyuncak dağıtarak gireceğiz. Yeni yıla girerken çocukların yüzünde ufak bir tebessüm bizi daha mutlu edecek. Dayanışmayla oyuncak topluyoruz. İnsanlar evlerinde kullanmadığı oyuncakları ya da yeni oyuncakları ve kitapları alarak bize getiriyorlar. Bizde gelen kitapları yaş gruplarına göre ayırıyoruz. Yeni yıla girerken bu Pazar günü kafemizin gönüllüleri ile beraber dağıtacağız. 29 Aralık saat 14:00'da kafede buluşacağız ve Şeyh Mahallesinde oyuncakları dağıtacağız. Oyuncaklarınızı Pazar gününe kadar Yarım Han Kitap Kafe'ye getirebilirsiniz" dedi.