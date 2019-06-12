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Nevşehir Belediyesi Meclisi Haziran ayı toplantısı yapıldı

Nevşehir Belediyesi’nin Haziran ayı olağan Meclis toplantısı yapıldı.

Nevşehir Belediyesi'nin Haziran ayı olağan Meclis toplantısı yapıldı.


Nevşehir Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısı Nevşehir Belediye Başkan Vekili Bektaş Demir başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı.


Yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla başlayan toplantıda Murakabe Heyeti seçimi gerçekleştirildi.


Toplantıda daha sonra İmar Komisyon Raporu ve İmar Plan Tadilatı görüşülerek Nevşehir Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulumu ve yeni su depolarının ikmal ihalelerinin yapımına ilişkin yetki alındı.

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