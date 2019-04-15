Niğde'de 129. Helva Şenlikleri coşkuyla kutlandı

Mübadele ile Yunanistan'dan gelen Türklerin yerleştirildiği Niğde'nin Yeşilburç Mahallesi'nde yüzyılı aşkın zamandır düzenlenen Helva Şenlikleri, 129. yılında coşkulu şekilde kutlandı.

Yeşilburç Mahallesi Muhtarlığı ile Yeşilburç Derneği tarafından düzenlenen 129. Helva Şenlikleri'ne, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, Yeşilburç Mahalle Muhtarı Cihan Tuna ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yeşilburç Helva Şeniği'ne Niğde dışından da katılım yoğun oldu. Bir çok ilde faaliyet gösteren Mübadil dernekleri üyeleriyle birlikte şenliğe katıldı.

Yöresel ürünlerin de katılımcılarla buluştuğu şenlikle ilgili bilgi veren Lozan Anlaşmasıyla Yunanistan'ın Grevena Kirifçe bölgesinden mübadeleyle Niğde Yeşilburç'a mübadil 2.Kuşak ve Dernek Başkanı Zihni Güçer, "1890 yılından bu yana süregelen bir gelenek bu sene 129.'sunu icra ediyoruz. Şenliğin asıl amacı baharın ilk günleri olan bugün yiyeceğimiz helvanın hastalara şifa, dertlilere deva, bolluk, bereket, birlik beraberlik getirmesi amaçlanıyor. Toplumlar gelenekleri ile yaşıyor. Eski kuşakla yeni kuşağı buluşturmanın tek yolu geleneklerimizi hayata geçirmek böyle bir gelenek var ve biz bunu gelecek kuşaklara aktarmak için biz bu şenliği yapıyoruz" dedi.

Şenlik için Yeşilburç'a gelen Çatalca Merkezli İlk Mübadele Derneği İki Yaka Mübadilleri Derneği Kurucu Başkan Yardımcısı Sema Güray ise, "İyi ki gelmişiz çok güzel bir mübadil buluşması oldu. Çok mutluyuz. Geldiğimizden beri gözyaşlarımı tutamıyorum çünkü bizim insanımız. Ben sadece İstanbul'da mübadiller olduğunu biliyordum ve başka şehirlerde olduğunu öğrendikten sonra çok mutlu oldum. İyi ki gelmişiz organizasyonu yapanlara çok teşekkür ediyoruz böyle bir mübadil buluşmasına sebep oldukları için" diye konuştu.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek de bu tip etkinliklerin gelenek ve göreneklerin yaşatılması için önemli olduğunu vurgulayarak, "Bizden sonraki nesillere aktarılması noktasında bu tür beraberliklerin çok büyük önemi var bu sayede gençlerimiz, çocuklarımız, kültürümüzü, milli ve manevi değerlerimizi öğreniyor. Her şeyden önce çocuklarımız köklerini öğreniyor. Bu nedenle bu tür etkinlikleri çok anlamlı buluyoruz. Ben bu etkinlikte emeği geçen tüm vatandaşlarımıza, muhtarımıza teşekkür ediyor, daha birçok asır bu etkinliğin devam etmesini diliyorum” diye konuştu.

Duaların edildiği şenlikte, odun ateşinde sütle pişirilen kazanlar dolusu helva katılanlara ikram edildi, katılımcılar müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.