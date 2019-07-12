Başkan Yüce, Bal suyu projesi alanında incelemelerde bulundu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kocaali'de Melen İsale Hattı üzerinde hayata geçirilecek Bal Suyu Projesi alanında incelemelerde bulundu. Başkan Ekrem Yüce'ye Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin eşlik ederken; Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Sekreteri İlyas Demirci, Karasu Orman Bölge Müdürü Sungur Mehmet Yeni, Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör ve teknik ekip üyeleri de yer aldı. Başkan Yüce, lavanta, adaçayı, kekik, biberiye ve akasya ekili araziyi inceledi. Başkan Yüce daha sonra Melen Barajı ve Kocaali Bahçem Parkı ziyaret etti.

Bal Suyu Projesi

Sakarya'nın verimli topraklarını en iyi şekilde değerlendirmek için kolları sıvadıklarını ifade ederek sözlerine başlayan Başkan Ekrem Yüce, “Kocaali Bal Suyu Projesi için gerekli adımlarımızı atıyoruz. İSKİ ile protokolümüzü imzaladık. Protokol ile hem gerekli görüldüğünde Kuzey ilçelerimize su temini hem de hayata geçireceğimiz projenin su ihtiyacını karşılayacağız. Sakaryamızın tarımına ve Sakarya'da arıcılığa büyük katkı sağlayacak projemizde 69 kilometre boyunca lavanta, adaçayı, kekik, biberiye, akasya çiçeklerinin ekimi tamamlandı. İnşallah proje ile Melen İsale Hattının altından su üstünden bal akacak” dedi.

Sosyal hayata katkı sağlayacak proje

Başkan Ekrem Yüce, “Melen Bal Suyu projesi tarım ve arıcılığa değer katacağı gibi aynı zamanda bölgenin sosyal yaşantısını da canlandıracak. Ekili alanların yanında yürüyüş ve bisiklet yollarıyla vatandaşlarımız doğanın içinde gönüllerince dolaşabilme imkânı bulabilecek. Bal üretiminde kullanacağımız çiçeklerin aynı zamanda şehrimiz ekonomisine de katkılar sunacağına inanıyorum. İnşallah şehrimiz tarım politikalarını geliştirmeye, üreticimizin yanında olacak çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Tarımda örnek şehir Sakarya

Tarımda verimi ve kaliteyi daha da arttırmak için gereken özveriyi gösterdiklerini ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “69 kilometre ekili alana 1 kilometre aralıklarla arı kovanları yerleştirmeyi hedefliyoruz. Aralıklarla yerleştireceğimiz arı kovanları ve arıların kaliteli bal üretmesini sağlayan çiçekler sayesinde Türkiye'de bal üretimi konusunda öncü olacağız. Bölgemizde arıcılığı sadece bal üretimi ile değil, bal ile birlikte arı sütü, polen, propolis, arı zehri üretimi yapılarak arı ürünlerini arttırıp çiftçimizin gelir seviyesini yükseltmeyi, arı ürünlerini alternatif tedavi yöntemlerinde kullanmayı planlıyoruz. Bu konuda çalışmalara başladık. Sözleşmeli üretim modeliyle arıcılara bal üretimi konusunda belediye olarak gereken desteği sağlayacağız. Üreticilerimizin yanında olacak, onların yararına olacak çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu konuda hizmetlerimiz her zaman artacak. Allah'ın izniyle Sakarya'yı tarımda örnek şehir haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.