Kontrolden çıkarak karşı şeride geçen araç dehşet saçtı: 1'i çocuk 5 yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, karşı şeride geçerek otomobil ile çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada 1'i çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza, Karasu-Kaynarca D014 karayolu Üçoluk Mahallesi mevkiinde meyana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametinden Kaynarca istikametine doğru seyir halinde olan U.K. idaresindeki 81 BH 963 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçti. U.K. idaresindeki 81 BH 963 plakalı Lada marka otomobil ile karşı şeritten gelen H.A. idaresindeki 54 SE 048 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar adeta hurdaya dönerken, kazada 1'i çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.