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Sakarya'da seyir halinde alev alan otomobil yandı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Yangın, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Akasya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 HT 906 plakalı araçta elektrik aksamındaki arıza nedeniyle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracını durdurup durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Yangın sonucunda araçta maddi hasar meydana geldi.

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