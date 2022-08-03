Samsun Büyükşehir Belediyesi, il genelinde tarımsal faaliyetleri yaygınlaştırmaya yönelik çalışmaları çerçevesinde 2 bin 400 ‘Cennet Meyvesi Fidanı' desteği verdi.

Samsun İlinin Sürdürülebilir Tarım Faaliyetlerinin Yaygınlaştırılması Projesi ile sebze ve meyve yetiştiriciliğini artıran Büyükşehir Belediyesi, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) üye olanlara ücretsiz fide, tohum, sera naylonu ve gübre veriyor. Projede öz kaynaklarını seferber eden Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, desteklerini sürdürüyor. Bu çerçevede Vezirköprü, 19 Mayıs ve Salıpazarı ilçelerinde üreticilere 2 bin 400 cennet meyvesi desteği sağladı.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görevli Ziraat Mühendisi Enver Demirhan, “Tarla kıyılarında düzensiz ekim yapılması yerine düzenli bahçeler oluşturmayı ve bunu yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bölgemize adapte olmuş çeşitler seçilerek 3 ilçede 2 bin 400 adet cennet meyvesi fidesi desteği verdik” dedi.

Üreticiler desteklerden memnun

Desteklerden yararlanan üretici Adem Çoban, “Bu destekler bizim yüzümüzü güldürdü. Büyükşehir Belediyesine ne kadar teşekkür etsek az. Fidanlarımızı diktik. Gelişimleri güzel. Verimin de iyi olacağı kanaatindeyiz. Başkanımız Mustafa Demir'e çok teşekkür ederiz” dedi.