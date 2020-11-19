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560 uyuşturucu hapla yakalandı, serbest kaldı

Samsun’da narkotik polisi tarafından 560 uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza ile yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da narkotik polisi tarafından 560 uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza ile yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldıkları H.Ş. isimli şahsa ait adreste yaptıkları aramada, 560 kapsül sentetik ecza ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 245 TL para ele geçirdi. Olayla ilgili H.Ş. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan H.Ş. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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