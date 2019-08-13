Samsun'un Alaçam ilçesinde denizden defne yaprağı toplama yarışması yapıldı.

Alaçam Ziraat Odası ve Muhtarlar Derneği tarafından bu yıl 1.si düzenlenen Tarım Fuarı ve yağlı pehlivan güreşleri öncesinde Geyikkoşan sahilinde denizden defne yaprağı toplama yarışması düzenlendi.

Alaçam İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş, Ziraat Mühendisleri Muharrem Nas ve Zeynep Sayın koordinesinde Alaçam Geyikkoşan sahilinde düzenlenen defne yaprağı toplama yarışmasına 13 kişi katıldı. Denizde defne yaprağı toplamak için suya atlayan yarışmacılar birincilik için kıyasıya yaştı. Yarışma sonunda denizden torbalara toplanan defne yaprakları İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş, Ziraat Mühendisleri Muharrem Nas ve Zeynep Sayın başkanlığında yapıldı. Yapılan sayım sonunda 310 yaprak toplayan Sinan Doğan birinci oldu. 159 yaprak ile Burak Aslan ikinci olurken, 145 yaprak toplayan Mehmet Zengin ise üçüncü oldu.

Alaçam Ziraat Odası ve Muhtarlar Derneği tarafından bu yıl 1.si düzenlenen Tarım Fuarı ve yağlı pehlivan güreşleri de yarın Geyikkoşan güreş alanında saat 10.00 da başlayacak.