FETÖ'nün örgüt evinde yakalanan karı-koca tutuklandı

Samsun'da polis, FETÖ'nün örgüt evine yaptığı baskında 5 adet ByLock abonelik kaydı bulunduğu iddia edilen koca ile 2 adet ByLock abonelik kaydı bulunduğu ileri sürülen karısını yakalayarak gözaltına aldı. Zanlılar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü kapsamında firar olan ve örgüt evlerinde saklanan şüpheli şahısların yakalanmalarına yönelik çalışma yaptı. KOM ekipleri, Atakum ilçesinde örgüt evine yaptıkları baskında 5 adet ByLock kaydı bulunduğu iddia edilen, Sinop Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı olan, FETÖ'nün müzahir kurumunda SGK kaydı bulunan, kapatılan Bank Asya'da arttırılan hesap hareketlerinin olduğu tespit edilen ve askeri mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde olduğu tespit edilen Gökhan Ö. ile 2 adet ByLock aboneliği bulunduğu ileri sürülen Sinop Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı olan, örgütün müzahir kurumunda SGK kaydı olan ve örgütün yapılanması içerisinde ev ablalığı yaptığı şeklinde tespit edilen Ayşegül Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.

KOM Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan karı-koca Samsun Adliyesine sevk edildi. Gökhan Ö. ile Ayşegül Ö., Sinop Ağır Ceza Mahkemesine Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanıp ifade verdi. Karı-koca "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.