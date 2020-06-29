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Samsun'da kamyonet ağaca çarptı: 2 yaralı

Samsun’da yoldan çıkan kapalı kasa kamyonetin çam ağacına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da yoldan çıkan kapalı kasa kamyonetin çam ağacına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Miliç mevkisinde bugün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayati Çal idaresindeki 55 AR 104 plakalı kapalı kasa kamyonet direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak çam ağacına çarptı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte yanında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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