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Taraftarlar yıkılan stada kitap yazdı

Samsunspor taraftarı, kırmızı-beyazlıların yıkılan eski 19 Mayıs Stadyumu’na kitap yazdı.

Samsunspor taraftarı, kırmızı-beyazlıların yıkılan eski 19 Mayıs Stadyumu'na kitap yazdı.


Samsunsporlu taraftarların eski statlarına olan özlemi bitmiyor. 1975 - 2017 yılları arasında hizmet veren eski 19 Mayıs Stadyumu'nda pek çok hatırası bulunan kırmızı beyazlı taraftarlar, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Yıkılan stadyumlarına kitap yazdılar. Bugün itibariyle satışa çıkan “Hatıran Yeter” isimli kitapta 14 yazarın yazısı ve 55 fotoğraf bulunuyor. Yusuf Demircioğlu tarafından derlenen kitabın konusu, Samsunluların hafızasında silinmez izler bırakan eski 19 Mayıs Stadyumu.


Kitap hakkında bilgiler veren Yusuf Demircioğlu, “Kitaba katkı veren isimler Samsunsporlu. Kimi profesyonel yazar, kimi öğretmen, kimi avukat. Hepsinin ortak noktası yıkılan stadyumda yaşanmışlıklarının olması. Yaşanmışlıklar hepimizi 19 Mayıs Stadyumu'na gönülden bağladı. Türkiye'de pek çok takımın stadyumu yıkıldı. Aralarında milyonlarca taraftarı olduğunu söyleyenler de var. Ancak hiç birisi bizim yaptığımızı yapmadı. Biz yıkılan stadımızın kitabını yazdık. Türkiye'de bu kitap bir ilktir ve bu onur Samsunspor taraftarına aittir. Kitabın çıkış tarihinin Milli Mücadele'nin 100.yılına denk gelmesi hepimiz için ayrı bir gurur kaynağı oldu” dedi.


Yusuf Demircioğlu'nun derlediği kitaba, Adnan Öz, Akın Üner, Ali İhsan Hasanpaşaoğlu, Ayhan Özköroğlu, Buğra Turgut, Cem Donbay, M. Engin Sever, Mehmet Köseoğlu, Mehmet Yılmaz, Salih Çakır, Sercan Bayram ve Yücel Alkan yazıları; Murat Sandıkçı ise Emin Kar, Ercan Koloğlu, Cenk İşler ve Celil Sağır röportajları ile katkı sağladı.

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