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Terme'de motosikletin çarptığı yaya öldü

Samsun’un Terme ilçesinde halk arasında “Ölüm Kavşağı” olarak adlandırılan Terme Devlet Hastanesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Samsun'un Terme ilçesinde halk arasında “Ölüm Kavşağı” olarak adlandırılan Terme Devlet Hastanesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, saat 12.00 sıralarında Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan U.D.'nin kullandığı 55 KT 289 plakalı motosiklet, Terme Devlet Hastanesine gitmek üzere yolun karşısına geçmekte olan 39 yaşındaki A.Ö.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaya A.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti, motosiklet sürücüsü U.D. ise Terme Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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