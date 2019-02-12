Türkiye birincisi OMÜ mezunu, stajyer kaymakam olarak görevde

2018 eğitim-öğretim yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden birincilikle mezun olan ve bu başarısını Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nda elde ettiği Türkiye birinciliği ile zirveye taşıyan Mehmet Ali Uzun, stajyer kaymakam unvanıyla Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç'i makamında ziyaret etti.

“OMÜ mezunu olmanın sorumluluğunu her zaman üzerimizde taşıyacağız”

Dönem arkadaşı ve aynı yıl Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü üçüncüsü olan İlker Yasin Durmaz ile birlikte Prof. Dr. Sait Bilgiç ile buluşan ve başarısıyla üniversiteyi gururlandıran Mehmet Ali Uzun, kaymakam adayı olarak yaşadığı staj dönemini ve geleceğe dair planlarını Rektör Bilgiç ile paylaştı. Üzerinde emeği olan ve başarısında rolü bulunan tüm akademisyenlere şükranlarını ileten Türkiye birincisi Uzun, Rektör Bilgiç ve Üniversite yönetimine, bu süreçteki alaka ve desteklerinden ötürü teşekkürlerini sundu. OMÜ'nün başarılı mezunu, kendilerine olan güveni boşa çıkarmayacaklarını ve OMÜ mezunu olmanın sorumluluğunu her zaman üzerlerinde taşıyacaklarını kaydetti.

Siyaset ve kamu yönetimi bölümünden üçüncülükle mezun olup liyakatiyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine araştırma görevlisi olarak kabul edilen İlker Yasin Durmaz da bu konumunu OMÜ'den almış olduğu eğitime borçlu olduğuna işaret ederek, Rektör Bilgiç nezdinde Üniversitesine karşı olan minnettarlığını dile getirdi.

“Bu başarının, üniversitemizin kitlesel başarısına da pozitif yansımaları olacaktır”

Üniversite yönetiminin; eğitimi, teknolojiyi, disiplini ve inovasyonu temel değerler olarak kabul ettiğini vurgulayan Rektör Bilgiç ise öğrencileri Mehmet Ali Uzun'un bu mücadelesinin, son derece anlamlı ve kayda değer bir motivasyon kaynağı olarak üniversitenin kitlesel başarısına da pozitif yansımaları olacağını belirtti.

OMÜ Rektörü Bilgiç; yeniliklere açık, gelişmeleri anında takip eden ve öğrencileri eğitim-öğretimin merkezine alan bir akademik kadro ve yaklaşımla başarılı ve öne çıkan öğrenciler yetiştirme gayreti içinde olduklarını sözlerine eklerken, başarısıyla OMÜ'yü onurlandıran Mehmet Ali Uzun'u tekrar kutlayarak genç ve parlak bir kamu yöneticisi sıfatıyla ülkeye layıkıyla hizmet edeceğini dile getirdi.