Başkan Beyazgül, hemşehrilerini evlerinde ziyaret ediyor

Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Beyazgül, çocuklarla da yakından ilgilendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, hafta sonunu hemşehrilerinin ev ziyaretlerine ayırdı. Şehrin farklı bölgelerinde ev ziyaretleri gerçekleştiren Beyazgül'e AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız da eşlik etti. Memnuniyet alan ziyaretlerde Başkan Beyazgül, çocuklarla da yakından ilgilenerek onlara hediyeler verdi. Her defasında vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Başkan Beyazgül, "Halkımızın talep ve önerilerini bizzat kendilerinden dinlemek bizim için daha verimli oluyor. Gittiğimiz her kapıda bizleri sevinçle karşılayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz, büyük bir aileyiz" diye konuştu.