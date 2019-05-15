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Şanlıurfa'da terör propagandasına 4 tutuklama

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 4’ü sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, sosyal medyayı kullanarak PKK propagandası yaptıkları ve örgüte yardım ettikleri iddiasıyla dün gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen biri kadın 13 zanlı, adliyeye sevk edildi. Zanlılardan R.A., H.C., E.T. ve F.Ç. tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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