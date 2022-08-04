Sinop'ta Kan Transfüzyon Merkezleri toplantısı

Sinop'ta düzenlenen Kan Transfüzyon Merkezleri toplantısında acil kan ihtiyaçları ortaya çıktığında izlenmesi gereken yeni yöntemler görüşüldü, acil durumlarda Sinop'a verilen desteğin daha da arttırılması talebinde bulunuldu.

Sinop İl Sağlık Müdür V. Uzm. Dr. Yalçın Atlı başkanlığında, Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım ve ekibi, Sinop hastaneleri kan transfüzyon ve hemovijilans sorumluları, Sinop Sağlık Hizmetleri Şubesi ve hastane yöneticileri ile birlikte Kan Transfüzyon Merkezleri toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda hastaneler arası ve hastane - Kızılay Kan Merkezi arası işbirliği ile talep sonrası işleyişin nasıl olduğu ve acil kan ihtiyaçları ortaya çıktığında izlenmesi gereken yeni yöntemler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Sinop İl Sağlık Müdür V. Uzm. Dr. Atlı, Sinop'ta özellikle kan stoklarının her zaman kritik stok seviyesinin üzerinde tutulduğunu, nadir gelişen acil ihtiyaçlar doğrultusunda sorumluların devreye girerek öncelikle hastaneler arasında transferin sağlandığını, ardından Samsun Kızılay Kan Merkezine ulaşarak tedariki yürütüldüğünü belirtti. Kendilerinin de zaman zaman Kızılay ile iş birliği içinde kan bağış kampanyası yaptıklarını söyleyen Atlı, tüm bu aşamalarda rol oynayan görevli ekibe teşekkür etti.

Toplantı sonrasında Samsun'dan katılan misafirlerle bir süre görüşen Atlı, kan tedariki konusunda özellikle Sinop'a daha fazla destek vermeleri yönünde ricada bulundu.