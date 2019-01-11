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İl Genel Meclisi Üyesi Çelebioğlu'nun Acı Günü

Cumhuriyet Halk Partisi Sivas İl Genel Meclisi Üyesi Kazım Çelebioğlu’nun kız kardeşi vefat etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Sivas İl Genel Meclisi Üyesi Kazım Çelebioğlu'nun kız kardeşi vefat etti.


Gemerek İlçesine bağlı Çat Köyünde düzenlenen cenaze törenine Gemerek Kaymakamı Cengiz Nayman, Gemerek Belediye Başkanı Mustafa Demir, Sızır Belediye Başkanı Nevzat Göksu, Çepni Belediye Başkanı Murat Uçar, Gemerek Ziraat Odası Başkanı İhsan Sarıdağ, CHP Gemerek İlçe Başkanı Fikret Savaş, Sivas İl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin Hastürk ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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