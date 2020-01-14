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Ziraat Türkiye Kupası: D.G. Sivasspor: 4 - BTC Türk Yeni Malatyaspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında D.

G. Sivaspor, sahasında BTC Türk Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 4-0'lük üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar


4. dakikada Yatabare'nin sert şutunda Abdulsamet topu çıkartmayı başardı.


11. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Emre topu kaleye gönderdi, top az farkla dışarı çıktı.


16. dakikada Erdoğan'ın sert şutunda top ağlarla buluştu. Ancak maçın hakemi ofsayt gerekçesi ile golü geçeri saymadı.


21. dakikada Mert Hakan'ın ceza sahası dışından kullandığı uzun şutta top ağlarla buluştu. 1-0


27. dakikada Emre'nin ceza sahası içerisinde Yatabare'ye yaptığı ortasında Özer topa eli ile dokundu. Özgür Yankaya penaltı noktasını gösterdi. Emren'in kullandığı penaltı atışında top ağlarla buluştu. 2-0


45. dakikada Mert Hakan'ın serbest vuruşunda ceza sahası içerisindeki Yatabara topu kafa vuruşu ile ağlarla buluşturdu. 3-0


49. dakikada Ziya'nın geri pasında top Mert Hakan'ın önüne düştü. Şık bir vuruşla kendinin 2. takımının ise 4. golünü kaydetti. 4-0



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet CemHanoğlu, Candaş Elbil


D.G. Sivaspor: Samassa, Caner, Aaron (Cofie dk. 55), Ziya, Fatih, Marcelo (Barış dk. 46), Mert Hakan, Hakan, Erdoğan, Emre (Uğur dk. 46), Yatabare


Yedekler: Muammer, Ali, Kone, Papp, Traore, Armin, Volkan


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


BTC Türk Yeni Malatyaspor: Ufuk, Erkan, Hadebe, Mustafa, Özer, Donald, Robin (Chaaleli dk. 80 ?), Fofana (Marques dk. 46), Ahmet (Acquah dk. 46), Bifouma, Umut


Yedekler: Abdulsamet, Murat, Chebake, Rafael, Sakıb


Teknik Direktör: Ali Rıza Sergen Yalçın


Goller: Mert Hakan (dk. 21 ve 49), Emre (dk. 27 pen.), Yatabare (dk. 45) (D.G. Sivasspor)


Sarı kartlar: Erdoğan, Fatih (D.G. Sivasspor), Hadebe (BTC Türk Yeni Malatyaspor)

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