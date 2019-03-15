İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağaca çarpan araç sürücüsü yaralandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde ağaca çarpan araç sürücüsü yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ağaca çarpan araç sürücüsü yaralandı.


Kaza, Malkara-Hayrabolu yolu üzeri Sarnıç Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kozyörük'ten Malkara istikametine seyreden Muammer İn yönetimindeki 59 YE 159 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, bir akaryakıt istasyonu girişindeki ağaca çarparak durabildi.


Kazada yaralanan sürücü Muammer İn, ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.