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Ergene'de lavanta bahçeleri hazırlanıyor

Tekirdağ’ın ilesinde belediye tarafından hayata geçirilen lavanta bahçeleri projesinde, yabancı ot kontrolü amacıyla Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı olan ekipler tarafından çapalama yapıldı.

Tekirdağ'ın ilesinde belediye tarafından hayata geçirilen lavanta bahçeleri projesinde, yabancı ot kontrolü amacıyla Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı olan ekipler tarafından çapalama yapıldı.


Lavanta bahçelerinde ilk iki yıllık süreçte yabancı ot kontrolü amacıyla çapalama işlemi yapılmasının mecburi olması nedeniyle Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı olan ekipler Ergene Belediyesine ait lavanta bahçelerinde çapalama çalışmasında bulundu. Velimeşe Mahallesi sınırları içinde hummalı bir şekilde lavanta fidanları dikimini gerçekleştiren belediye ekipleri lavanta bahçelerine gerekli hassasiyeti göstermeye devam ediyor.


Ergene'nin lavanta bahçeleri ile mor renkte bir görsel şölene dönüşeceğini belirten Başkan Yüksel, “Ergenemizde hayata geçen bu güzel proje kapsamında Lavanta bahçeleri kokusu ve güzel görüntüsü ile ilçemizi süsleyecek. Son yıllarda ülkemizde artan yetiştirme alanları ve miktarıyla ülke ekonomimize katkıda bulunan lavanta bahçeleri artık Ergenemizde de olacak” dedi.

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