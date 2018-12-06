Validen öğrencilere tavsiye

Vali, öğrencilere gelecek hakkında çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Programa Vali Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Merkez Valisi Nurettin Yılmaz, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve öğrenciler katıldı.

"Utanılacak bir iş yoktur"

Fen Lisesi öğrencilerinin hazırladığı sunumla başlayan programda konuşan Vali Yıldırım, "Birilerini örnek almanız gerekiyor. Hedefinizin olması gerekiyor. Geniş bakmaya, farklı alanlarda kendinizi geliştirmeye gayret edin. Hayatınızda daha iyi bir yerlere gelmek istiyorsanız fedakarlıkta bulunmanız gerektiğini bilin. Başkaları dışarıda gezerken, sinemaya giderken sizin oturup çalışmanız gerekebilir. İşte bunu yaparsanız o zaman diğerlerine fark atarsınız. Hangi işi yaparsanız yapın, önce kendinize faydalı olmanız gerekir. Sonra çevrenize sonra bütün insanlığa. Yaptığınız işi mutlaka çok severek yapın. Hayalinizdeki mesleğe sahip olmasanız bile yaptığınız işi severek yapın. İyi iş kötü iş diye bir şey yoktur. Utanılacak bir iş de yoktur. Hangi mesleği yaparsanız yapın bir hobiniz olsun. Hoşlandığınız bir aktivite olsun. Mesela Abdülhamit Han marangozdu. Kanuni Sultan Süleyman kuyumcu idi. Fatih Sultan Mehmet Han şairdi. Atatürk de kendini çok iyi yetiştirmiş bir insandı. Onun için liderdi. Ciddi bir kalkınma hamlesi gerçekleştirmiştir. Pek çok hedefi olup bu hedefleri gerçekleştirmiş bir liderdir" dedi.

"Teknolojiyi daha çok üreten bir ülke olacağız"

Vali konuşmasının devamında, "Sizler de inşallah bizlerin yerini alacaksınız. İçinizden cumhurbaşkanı çıkacak, içinizden siyasetçiler çıkacak, içinizden hukukçular çıkacak, içinizden idareciler çıkacak, yarının büyükleri sizler olacaksınız. Yarının Türkiye'sini sizler bizden devralacaksınız. İnşallah sizler, bizden daha iyi yere taşıyacaksınız. Bunun iki sebebi vardır. Birincisi sizler bizden daha iyi eğitim alıyorsunuz ve sizlerin imkanı daha çok. Bizler sizlere iyi imkanlar sunuyoruz. Sizler de, sizden sonrakilere daha iyi imkanlar sunacaksınız. Ülkemizi ancak bu şekilde çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırabiliriz. Sizin çabalarınızla daha müreffeh daha gelişmiş bir ülke olacağız. Teknolojiyi daha çok üreten bir ülke olacağız. Bu vatan sizlerin omuzlarında yükselecektir. Sizlere güveniyoruz. Sizlerden gayret bekliyoruz. Bu gayretleriniz sayesinde daha iyi bir Türkiye'yi sizden sonrakilere bırakacaksınız" diye konuştu.

Program Vali Aziz Yıldırım'ın konuşmasının ardından sona erdi.