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FETÖ'nün Tokat imamına 13 yıl 9 ay hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) sözde "Tokat il imamı" olduğu iddia edilen Abdulkadir Baş, 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) sözde "Tokat il imamı" olduğu iddia edilen Abdulkadir Baş, 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Edinilen bilgiye göre; 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin il imamı olarak görev yaptığı iddia edilen Abdulkadir Baş, 2 yıl önce Ankara'da sahte kimlikle yakalanmıştı. Çamlıbel T Tipi Cezaevinde tutuklu olarak yargılanan Abdulkadir Baş, Tokat 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar davasına avukatı ile katıldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen ve tahliyesini isteyen Baş'a mahkeme heyeti 13 yıl 9 ay hapis cezasına hükmetti.

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