Tokat'ta, "Aile Okulu" açıldı

Tokat İl Müftülüğü tarafından yürütülen Diyanet Tokat projesi kapsamında düzenlenen ‘Aile Okulu' açılışı törenle yapıldı.

26 Haziran Atatürk Kültür Sarayında düzenlenen törende Haseki Eğitim Merkezi Öğretim Görevlisi Ali Rıza Temel, ”Kur'an ve Sünnet Perspektifinde Aile” konulu konferansını verdi. Tokat Valisi Ozan Balcı, bugüne kadar 9 bine yakın aileye eğitim verildiğini, sene sonuna kadar 20 bin haneye dokunulacağını belirterek “Aile okulunu önemsiyoruz. Ben toplumun ve devletin temelinin aile olduğunu inanıyorum. Aileyi ayakta tutmamız lazım. Ama aileyi ayakta tutmak için gayret ve çaba göstermemiz lazım. Aile insandaki omurga, binadaki çatıdır. Ailede mutlu ve huzurlu olan insanlar topluma faydalı olur. Dolayısıyla aile okulunu çok önemsiyorum." dedi.

Aileyi ayakta tutmak için bazı değerlere önem vermek gerektiğini ifade eden Vali Balcı, “Ailemizi temel almazsak devletimizi, toplumumuzun ayakta tutamayız. Türkiye'nin her alanda gelişmesine katkı vermemiz lazım. Yeryüzünü maddi ve manevi anlamda imar, ihya, inşa etmek için insanları da imar, ihya ve inşa etmek lazım. Maddi ve manevi anlamda insanları dik tutmalıyız. Bir işi yılmadan, yorulmadan, aşkla, şevkle yapıyorsanız siz o işi başarıyla gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Sizlere çok büyük görevler düşüyor” diye konuştu.

Törene Vali Dr. Ozan Balcı, Tokat Gaziosmanpaşa Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, protokol mensupları ve aileler katıldı.