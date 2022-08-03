İhlas Haber Ajansı

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Tokat'ta uyuşturucu operasyonu, bir kişi tutuklandı

Tokat’ın Niksar ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.


Tokat İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Niksar ve Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliği ile yapılan operasyonda, Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyünde bir kişiye ait arazide 193 kök Hint keneviri ve 493 gram kubar esrar ele geçirildi.


Jandarma ekiplerince gözaltına alınan kişi, adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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