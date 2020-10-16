Vali Balcı uyardı: “Sorumluluk duygusundan vaz geçmeyin”

Tokat Gaziosmanpaşa Bulvarında korona virüs denetimi Vali Ozan Balcı'nın öncülüğünde yapıldı. Vali Balcı, vatandaşlara esnafları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyardı. Kentte denetimlerin aralıksız olarak devam ettiğini belirten Vali Balcı, Tokatlıların bu mücadeleye destek verdiğini gözlemlediklerini söyledi. Vali Balcı, ”Sağlık ordumuz, doktorlarımız, ebelerimiz, hemşirelerimiz ve onlara yardımcı olan idari ve teknik personelle beraber bir büyük mücadele veriyor. Bütün devlet teşkilatı olarak, kurumları olarak, Tokatlı hemşehrilerimiz olarak biz de omuz omuza, el ele bu mücadeleye destek veriyoruz. İnşallah gevşetmeden, yılmadan, pes etmeden bu pandeminin üstesinden geleceğiz. Paniğe kapılmaya gerek yok; ama sorumluluk duygusundan da asla vazgeçmememiz lazım” diye konuştu.