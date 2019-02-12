Akçaabat turizmi konuşuldu

Toplantıya Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Vahit Gülbay, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ve diğer ilgililer katıldı.

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, ilçede turizme öncelikli sektör olarak baktıklarını belirterek, “Turizmin gelişmesi için ilçemizde pek çok unsur var. Bunları değerlendirmek için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Akçaabat Dağ ve Yayla Turizmi Turizm Koridoru planlaması da bunlardan biri. Yatırımlarımızı bu plan dâhilinde sürdürmek istiyoruz. Sahilden başlayıp Orta Mahalle, Akçatepe, Hıdırnebi üzerinden Sera Gölü'ne inen bir koridor üzerinde belirli yerler tespit edildi. Buraların turizm açısından değerlendirilmesi öngörüldü. Uzungöl'den sonra Trabzon'da en çok rağbet edilen Hıdırnebi'yi bu projenin merkezi yapmak istiyoruz. Otel, eğlence ve aktivite merkezleriyle bu hattı cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca Akçaabat ilçe merkezinden Akçatepe'ye teleferik projesi de hazırlattık” dedi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise Hıdırnebi'yi Trabzon açısından önemli bir nokta olarak gördüklerini belirterek, “Bunlar olması gereken önemli çalışmalar. Maalesef bölgemizdeki yaylaların çarpık yapılaşması hepimizi üzüyor. Akçaabat'taki bu proje hayata geçirildiğinde Karadeniz'de örnek bir turizm merkezi meydana gelecek. Bunu başarabilmek bir çok projenin önünü açacaktır. Valilik olarak vizyon proje olarak gördüğümüz önemli çalışmalardan biri. Belediye Başkanımıza ve Kaymakamımıza bu projeye verdikleri önem için teşekkür ediyorum ve emeği geçen herkesi kutluyorum” diye konuştu.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu da Trabzon turizminin gelişmesinde en önemli konunun bir plan dahilinde çalışmalar yapmak olduğunu ifade ederek, “Bu nedenle hızlı bir şekilde tüm ilçelerin turizm master planları hazırlanmalı ve bu planlara göre yatırımlar yapılmalıdır” şeklinde konuştu.

Hacısalihoğlu, Uzungöl Kış Turizmi Master Planı ve Tonya Turizm Master Planı'nın hazır olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şimdi de Akçaabat'ın Turizm Master Planı hazırlanıyor. Bundan sonra öncelikle Ortahisar ve Maçka olmak üzere tüm ilçelerimizin turizm master planları hazırlanmalıdır. Bunlar daha sonra birleşerek Trabzon'un genel bir turizm master planı ortaya çıkacaktır. Master plan olmayınca sonuçları iyi olmayan bir turizm çalışmasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Her şey planlı ve programlı olmalı. Böylece buraya gelecek yerli ve yabancı yatırımcılara da bir yol haritası vermiş olacağız.”